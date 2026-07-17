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No hay repechaje: Escorpiones es el nuevo integrante de la Primera División

Guadalupe FC no está al día con la CCSS y Escorpiones ocupará el lugar de Liberia.

Escorpiones vs. Guadalupe FC. Foto cortesía de Kendall Rojas de Ascenso Total.
Escorpiones vs. Guadalupe FC. Foto cortesía de Kendall Rojas de Ascenso Total.
Por Daniel Jiménez 17 de julio de 2026, 17:02 PM

El repechaje entre Guadalupe FC y Escorpiones para suplir a Liberia no se realizará este sábado como estaba pactado porque los guadalupanos no pudieron estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social.

De esta manera, Escorpiones gana el partido 3-0 y se convierte en el equipo que asciende a la Primera División. 

Los belemitas ocuparán el campo que dejó vacante Municipal Liberia en la máxima categoría.

La Federación informó el pasado martes que al ser un partido definitorio de Primera División aplican las reglas de este licenciamiento y que para disputar el compromiso ambos clubes deberán estar al día con sus obligaciones de seguridad social y financieras.

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