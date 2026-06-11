¿Hay que operar las hemorroides sí o sí? Médico responde principal duda de los pacientes

El diagnóstico de hemorroides no significa automáticamente que una persona deba pasar por el quirófano. Según el doctor Manuel Rojas, especialista en Medicina Interna, la mayoría de los casos puede controlarse mediante cambios en el estilo de vida y tratamientos menos invasivos.



El médico explicó en el programa Su Salud de Teletica.com que las hemorroides son dilataciones de los vasos sanguíneos ubicados en la zona rectal y anal; pueden ser externas o internas.

El estreñimiento crónico, pujar en exceso durante las evacuaciones, pasar mucho tiempo sentado en el servicio sanitario, levantar cargas pesadas y el embarazo son algunas de las situaciones que pueden favorecer su aparición.

Dependiendo de su grado de avance y de las molestias que provoquen, existen distintas opciones de tratamiento.

"Los casos que se operan son los menos", señaló Rojas.

Antes de considerar una cirugía, los especialistas suelen recomendar medidas como aumentar el consumo de agua y fibra, realizar actividad física, evitar el estreñimiento y utilizar tratamientos locales que ayuden a disminuir la inflamación y la incomodidad.



¿Cuándo sí podría ser necesaria una cirugía?



La intervención quirúrgica suele reservarse para pacientes con hemorroides avanzadas o complicadas, especialmente cuando existe una protrusión permanente del tejido, es decir, cuando se sale, o cuando otros tratamientos no han dado resultados.



También puede ser necesaria en casos de hemorroides trombosadas, una complicación que ocurre cuando se forma un coágulo dentro del vaso sanguíneo, causando una inflamación dolorosa que requiere drenaje.



Además de la cirugía tradicional, existen otros procedimientos menos invasivos, como la ligadura con bandas elásticas o la cauterización mediante técnicas especiales, que pueden ayudar a controlar el problema en determinados pacientes.



La prevención sigue siendo clave



Rojas destacó que muchas personas pueden evitar que las hemorroides empeoren mediante hábitos saludables. Mantener una dieta rica en fibra, consumir suficiente líquido, controlar el peso y evitar pasar largos periodos sentado o de pie son algunas de las principales recomendaciones.



El especialista también recordó que el sangrado rectal no siempre está relacionado con hemorroides, por lo que es importante consultar a un médico para descartar otras enfermedades.

"Las hemorroides tienen tratamiento, pero lo más importante es no dejar pasar los síntomas por vergüenza y buscar atención médica a tiempo", concluyó.

Puede repasar el episodio completo de 'Su Salud' en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube:







