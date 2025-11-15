Edulcorantes no calóricos pueden alterar microbiota intestinal, advierte nutricionista

La nutricionista Melania Cevo, invitada al programa Su Salud de Teletica.com, advirtió sobre el impacto que pueden tener los edulcorantes no calóricos en la salud intestinal y, por extensión, en el bienestar general. Según explicó, estos productos pueden alterar el equilibrio de la microbiota, el conjunto de bacterias que influyen directamente en la digestión, la energía, el peso corporal y hasta el estado de ánimo.



Cevo destacó que la microbiota forma parte esencial del llamado “segundo cerebro”, debido a la comunicación constante que mantiene con el sistema nervioso a través del nervio vago. Por eso, alterar esta comunidad bacteriana puede generar inflamación, problemas digestivos, neblina mental y cambios en la respuesta emocional.

“Los edulcorantes no calóricos afectan mucho a la microbiota, y cuando la microbiota está afectada, no vamos a tener la misma claridad mental ni la misma energía”, afirmó.



La especialista recomendó evitar el uso frecuente de edulcorantes no calóricos y optar por alternativas más naturales. Como parte de sus sugerencias, explicó que se puede endulzar con frutas frescas, banano maduro, miel de buena calidad o pequeñas cantidades de azúcar integral, siempre dentro de un patrón de alimentación equilibrado.



La nutricionista insistió en que hábitos como dormir bien, mantenerse hidratado y consumir suficiente fibra ayudan a fortalecer la microbiota y mejorar la comunicación entre el intestino y el cerebro.



Repase el episodio completo de ‘Su Salud’ en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube.





