Chikungunya puede ocasionar afecciones neurológicas en pacientes

La fiebre del Chikungunya puede ocasionar afecciones neurológicas en los pacientes positivos, alertan los médicos.

Adrián Avendaño, experto en vectores y vocero del Colegio de Microbiólogos, recordó que la enfermedad ya ha ocasionado severos daños en pacientes del país.

"Tuvimos un brote entre el 2014 y el 2017, donde algunos pacientes murieron, en una fase de la enfermedad que hace que llegué a otras partes del cuerpo, cercanas a meninges y cerebro", indicó.

Actualmente, el país combate un brote de esta enfermedad, con 4 casos positivos y 17 probables, todos concentrados en Playa Langosta, en Santa Cruz de Guanacaste.

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