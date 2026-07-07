Nacional
Chikungunya puede ocasionar afecciones neurológicas en pacientes
El país combate brote de enfermedad en playa de Guanacaste.
La fiebre del Chikungunya puede ocasionar afecciones neurológicas en los pacientes positivos, alertan los médicos.
Adrián Avendaño, experto en vectores y vocero del Colegio de Microbiólogos, recordó que la enfermedad ya ha ocasionado severos daños en pacientes del país.
"Tuvimos un brote entre el 2014 y el 2017, donde algunos pacientes murieron, en una fase de la enfermedad que hace que llegué a otras partes del cuerpo, cercanas a meninges y cerebro", indicó.
Actualmente, el país combate un brote de esta enfermedad, con 4 casos positivos y 17 probables, todos concentrados en Playa Langosta, en Santa Cruz de Guanacaste.
Más detalles en el video de Telenoticias.