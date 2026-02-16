CCSS vacunará contra el sarampión a quienes viajen a países con brotes activos

A partir de este martes 17 de febrero de 2026, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) vacunará contra el sarampión a personas de entre 20 y 39 años que tengan previsto viajar a países del continente americano con brotes activos de la enfermedad.



La medida forma parte de las acciones preventivas para proteger la salud de la población, luego de detectar un caso importado desde México. La paciente diagnosticada es una niña de 4 años, de nacionalidad mexicana, y quien se encuentra en Pérez Zeledón. Según el reporte oficial, esta menor tiene historial de viaje reciente y no hay evidencia de vacunación contra este virus.



La doctora Jéssica Navarro Ramírez, directora de Desarrollo de Servicios de Salud de la CCSS, explicó que la situación epidemiológica actual insta a las autoridades sanitarias a aplicar medidas para evitar la propagación del virus entre las poblaciones más susceptibles.

“Ante la alerta sanitaria por el aumento de casos a nivel mundial de sarampión, la CCSS iniciará una estrategia de vacunación dirigida a población viajera entre 20 y 39 años de edad. Los invitamos a acercarse a los diferentes centros de salud; no es necesario sacar cita”, enfatizó Navarro.

Actualmente, los países del continente americano que registran brotes de sarampión son:

Argentina.

Bolivia.

Canadá.

Chile.

Estados Unidos.

Guatemala.

México.

Uruguay. La lista se actualizará conforme a las alertas emitidas por el Ministerio de Salud.



La vacuna es voluntaria y se recomienda aplicarla al menos dos semanas antes de hacer el viaje.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad infecciosa viral altamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte.





La CCSS recordó que también mantiene activa la vacunación contra fiebre amarilla para personas con viajes programados a Colombia.