Cáncer de próstata es el más diagnosticado entre hombre en el país

El cáncer de próstata domina las estadísticas en el país. A raíz de eso, especialistas extranjeros proyectan un aumento sostenido de los casos en la próxima decada.



Hoy es el cáncer más diagnosticado y la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres en Costa Rica.



Para conocer los avances en diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, Telenoticias viajó hasta Ciudad de México, donde especialistas analizaron el impacto que seguirá teniendo en las próximas décadas.



La edad sigue siendo el principal factor de riesgo. De hecho, seis de cada diez casos se detectan en hombres mayores de 65 años.



Los expertos advierten que el envejecimiento de la población provocará un aumento sostenido de los diagnósticos y destacan que detectar la enfermedad a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y un cáncer avanzado.



Pruebas como el antígeno prostático específico, resonancias magnéticas y biopsias permiten identificar la enfermedad de forma más temprana, mientras que nuevas terapias buscan mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

