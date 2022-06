Banco Nacional de Sangre requiere "urgentemente" de más donantes

Por María Jesús Prada | 26 de junio de 2022, 16:40 PM

Las transfusiones de sangre ayudan a salvar miles de vidas al año, permitiendo que los pacientes con enfermedades potencialmente mortales puedan vivir más tiempo con una mejor calidad de vida y haciendo posible que se lleven a cabo las intervenciones médicas y quirúrgicas complejas que son tan necesarias para tratar las condiciones de salud más complicadas.



Sin embargo, conseguir una reserva de sangre que pueda sostener los esfuerzos de los médicos en el día a día no es una labor fácil. Tal y como lo explica el Banco Nacional de Sangre en un comunicado, “en promedio requerimos de 120 donaciones diarias para poder satisfacer la demanda de los centros de salud”.



Para ello, esta institución lanzó esta semana un llamado urgente para solicitar la ayuda de la ciudadanía y abastecer a las autoridades sanitarias del líquido vital necesario para tratar a los miles de costarricenses que actualmente se enfrentan a tratamientos por condiciones complejas.

“Requerimos del apoyo de ustedes para poder atender a los pacientes que se encuentran en los hospitales de la Caja, y así llevarles vida, los esperamos en nuestra sede en Zapote, nuestros horarios son de lunes a jueves de 6:00 am a 3:20 pm y viernes de 6:00 am a 2:20 pm, sábados también atendemos de 7:00 am a 1:00pm”, detalló Carlos Andrés Villegas, director del Banco Nacional de Sangre.

La sede en Zapote está ubicada al costado sur de la iglesia Católica, y opera de lunes a sábado recibiendo donaciones.



El jerarca del centro también hizo un llamado a las empresas, ya que actualmente ofrecen la posibilidad de desplazarse hacia diferentes centros de trabajo para realizar jornadas de donación. Las empresas interesadas en colaborar pueden solicitar más información llamando al 2280-9903.



Los interesados en donar deberán cumplir con las siguientes características:



- Pesar más de 52 kg y medios más de 1.50 m.

- Tener entre 18 y 65 años.

- Presentar documento de identificación

- No padecer de alguna enfermedad infectocontagiosa.

- No tener síntomas de gripe en el último mes o consumo de antibióticos 15 días antes.

- No haber tenido una cirugía en los últimos seis meses

- Si tiene tatuajes, perforaciones o maquillaje micropigmentado debe tener más de seis meses de realizado.

- En caso de tener piercings en mucosas (nariz, boca o genitales) estos deben ser retirados al menos un mes antes de la donación.

- Cada donante debe disponer de 40 minutos para poder realizar el proceso de donación.

- En caso de haber tenido covid-19, puede donar 15 días superados todos los síntomas.



Además, cabe destacar que las personas vacunadas con la dosis de Pfizer contra el covid podrán donar siete días después de aplicarse la dosis. Quienes se aplicaron alguna vacuna anticovid fuera del país, podrán donar 30 días después de la inoculación y, quienes han sido vacunados contra la influenza estacional, podrán donar 15 después de aplicada la dosis.