De una señal borrosa al ojo de la IA

Hace décadas, seguir un Mundial era una carrera contra la tecnología: imágenes con interferencia, partidos grabados que llegaban horas después y enormes antenas para captar una señal que hoy cabe en un celular.

Mundial tras Mundial se gestó una revolución que cambió para siempre la manera de vivir el fútbol: de los casetes que viajaban en avión al satélite; del satélite a Internet; y ahora, a una era donde la inteligencia artificial también entró al juego.

De aquella imagen borrosa… al ojo de la inteligencia artificial. Una revolución silenciosa que transformó para siempre la forma de ver los Mundiales. Esto lo analizamos en 7 Días (Vea el reportaje en el video adjunto).







