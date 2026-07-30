Tres recetas dulces y saladas para transformar las galletas de arroz

Las galletas de arroz pueden convertirse en una base práctica para preparar meriendas, desayunos rápidos y snacks. Con pocos ingredientes, este alimento permite crear opciones dulces y saladas para distintos momentos del día.

Junto a la chef Mar Navarro, le mostramos seis formas sencillas de transformar las galletas de arroz en bocadillos variados y apetitosos.

Entre las opciones saladas se encuentran una tostada de aguacate con huevo y queso Turrialba; una tostada de salmón con queso crema y pepino; y unas pizzitas con salsa de tomate natural, jamón y queso mozzarella.

Para quienes prefieren sabores dulces, también hay alternativas con manzana y canela, fresa y proteína, y chocolate y maní.

Estas preparaciones son ideales para una merienda, un desayuno rápido o un snack. Además, permiten combinar ingredientes sencillos y adaptar las recetas según los gustos de cada persona.

En el video adjunto, la chef Mar Navarro muestra el paso a paso de estas seis recetas y comparte ideas para disfrutar las galletas de arroz de una forma diferente.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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