Tres recetas de barritas proteicas sin necesidad de horno

Las barritas son una opción práctica, fácil de transportar y una gran aliada para las meriendas del día a día. Aunque muchas personas creen que solo se consiguen en el supermercado, lo cierto es que también pueden prepararse en casa de forma sencilla.

Usted aprenderá a elaborar tres barritas altas en proteína, sin necesidad de horno, de la mano de la nutricionista Cindy Arroyo, quien comparte recetas ideales para quienes buscan opciones saludables y rápidas (ver video adjunto).

