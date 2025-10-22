Sopas que reconfortan: recetas para enfrentar los días lluviosos

La temporada de lluvias sigue, y el chef Mau Mora nos trae un festival de sopas perfectas para enfrentarla con sabor y calidez.



Desde la cocina de Buen Día, se prepararon recetas cargadas de ingredientes que reconfortan y nutren. Las sopas no solo son una excelente opción para combatir el frío, sino que también permiten aprovechar productos frescos y hacer preparaciones económicas y saludables.



El chef Mau compartió sus secretos para lograr caldos sabrosos, combinaciones llenas de color y texturas que invitan a sentarse a la mesa con gusto. Una oportunidad perfecta para renovar su menú con platos llenos de tradición y cariño.



¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’. Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.