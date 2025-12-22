EN VIVO
‘Smoothies’ funcionales para refrescar y cuidar su salud

Estas bebidas están pensadas para apoyar funciones clave del cuerpo como defensas, digestión, piel y energía.

Por Teletica.com Redacción 22 de diciembre de 2025, 9:01 AM

Una bebida fría puede ser mucho más que un alivio ante el calor.

En Buen Día, presentamos opciones de smoothies que combinan sabor y nutrición, pensadas para apoyar funciones clave del cuerpo como las defensas, la digestión, la piel y la energía (ver video adjunto).

La nutricionista Alejandra Irola explica cómo lograr mezclas equilibradas y fáciles de preparar, ideales para refrescarse mientras se fortalece el bienestar diario.

Recuerde que también puede repasar el paso a paso de otros platillos en nuestro canal de YouTube.

