‘Smoothies’ funcionales para refrescar y cuidar su salud

Una bebida fría puede ser mucho más que un alivio ante el calor.



En Buen Día, presentamos opciones de smoothies que combinan sabor y nutrición, pensadas para apoyar funciones clave del cuerpo como las defensas, la digestión, la piel y la energía (ver video adjunto).



La nutricionista Alejandra Irola explica cómo lograr mezclas equilibradas y fáciles de preparar, ideales para refrescarse mientras se fortalece el bienestar diario.



Recuerde que también puede repasar el paso a paso de otros platillos en nuestro canal de YouTube.