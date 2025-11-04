Mollejas: sabor tradicional y nutritivo que une a la familia

Tiernas, sabrosas y llenas de historia, las mollejas son protagonistas de muchas mesas costarricenses. Su versatilidad permite disfrutarlas al ajillo, en salsa, asadas o como parte de arroces y picadillos, evocando el sabor de la cocina casera.

Además de su delicioso gusto, aportan proteínas, hierro y vitamina B12, convirtiéndose en una opción tan nutritiva como tradicional.

La chef Carol Uriza llegó a Buen Día con una receta irresistible que le hará, literalmente, chuparse los dedos (ver video adjunto).

¿Se anima a probarla en casa?