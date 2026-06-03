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Estilo de Vida

La remolacha es protagonista: recetas fáciles y saludables

En 'Buen Día' compartimos dos preparaciones sencillas para aprovechar este ingrediente en casa.

Por Teletica.com Redacción 3 de junio de 2026, 9:43 AM

La remolacha es un ingrediente frecuente en muchas mesas. Destaca por su color intenso, su sabor característico y su aporte nutricional.

En esta ocasión le mostramos dos preparaciones para aprovechar al máximo esta hortaliza: hummus de remolacha y carpaccio de remolacha.

Hummus de remolacha

Ingredientes:

  • 2 remolachas medianas.
  • 1 cabeza de ajo.
  • 500 gramos de garbanzos cocidos.
  • Jugo de 1 limón.
  • 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.
  • 1/2 cucharadita de comino.
  • 1/2 cucharadita de sal.
  • 1/2 taza de agua.
  • 1/3 taza de tahini (opcional).
  • Piñones o semillas al gusto para decorar.

Carpaccio de remolacha

Ingredientes:

  • 1 remolacha grande.
  • 1 taza de hojas de albahaca.
  • 1/2 taza de pistachos picados o semillas al gusto.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta al gusto.
  • 1 chorrito de aceite de oliva extra virgen.
  • 1 chorrito de balsámico cremoso.

En el video adjunto de Buen Día encontrará el paso a paso completo para preparar ambas recetas.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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