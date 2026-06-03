Estilo de Vida
La remolacha es protagonista: recetas fáciles y saludables
En 'Buen Día' compartimos dos preparaciones sencillas para aprovechar este ingrediente en casa.
La remolacha es un ingrediente frecuente en muchas mesas. Destaca por su color intenso, su sabor característico y su aporte nutricional.
En esta ocasión le mostramos dos preparaciones para aprovechar al máximo esta hortaliza: hummus de remolacha y carpaccio de remolacha.
Hummus de remolacha
Ingredientes:
- 2 remolachas medianas.
- 1 cabeza de ajo.
- 500 gramos de garbanzos cocidos.
- Jugo de 1 limón.
- 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.
- 1/2 cucharadita de comino.
- 1/2 cucharadita de sal.
- 1/2 taza de agua.
- 1/3 taza de tahini (opcional).
- Piñones o semillas al gusto para decorar.
Carpaccio de remolacha
Ingredientes:
- 1 remolacha grande.
- 1 taza de hojas de albahaca.
- 1/2 taza de pistachos picados o semillas al gusto.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- 1 chorrito de aceite de oliva extra virgen.
- 1 chorrito de balsámico cremoso.
En el video adjunto de Buen Día encontrará el paso a paso completo para preparar ambas recetas.
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