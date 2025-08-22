EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

¿Es diabético? Estos postres permiten mantener los niveles de azúcar bajo control

Esta enfermedad demanda un cambio en la alimentación, pero eso no significa renunciar a los postres.

Por Teletica.com Redacción |22 de agosto de 2025, 10:17 AM

La diabetes demanda un cambio en la alimentación, pero eso no significa renunciar a los postres.

La chef Adriana Vindas nos muestra dos recetas deliciosas, pensadas para personas con resistencia a la insulina o diabetes, que mantienen los niveles de azúcar bajo control sin sacrificar el sabor.

Descubra cómo cuidar su salud disfrutando de opciones dulces y nutritivas.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas