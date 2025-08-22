¿Es diabético? Estos postres permiten mantener los niveles de azúcar bajo control

La diabetes demanda un cambio en la alimentación, pero eso no significa renunciar a los postres.



La chef Adriana Vindas nos muestra dos recetas deliciosas, pensadas para personas con resistencia a la insulina o diabetes, que mantienen los niveles de azúcar bajo control sin sacrificar el sabor.



Descubra cómo cuidar su salud disfrutando de opciones dulces y nutritivas.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.