Embutidos caseros: una opción saludable y deliciosa

Aunque embutidos como salchichas, salchichón o jamón son comunes en la dieta costarricense, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten sobre los riesgos de su consumo frecuente.



Para disfrutar de estos alimentos sin afectar la salud, la chef Marjorie Madrigal enseñó en Buen Día cómo preparar salchichas caseras con ingredientes frescos y accesibles.

Este es una alternativa práctica y más saludable para toda la familia (repase la información en el video adjunto).



