¿El brócoli “le cae mal”? La razón podría estar en cómo lo cocina

El brócoli suele presentarse fresco, verde y atractivo, pero su reputación no siempre corresponde con sus cualidades reales. Para muchas personas, este vegetal “inflama”, “produce gases” o “no cae bien”. No obstante, según explicaron en Buen Día, la mayoría de estas molestias no proviene del alimento en sí, sino de la manera en que se cocina.



La nutricionista Melania Cevo participó en el programa para desmontar mitos y confirmar que el brócoli es uno de los vegetales más completos y con mayor potencial antiinflamatorio que se pueden incluir en la alimentación cotidiana. Además, compartió tres recetas prácticas y sabrosas para disfrutarlo sin malestar y, sobre todo, aprovechando al máximo sus beneficios.



Para quienes buscan comer más sano y mejorar su bienestar digestivo, el brócoli podría convertirse en un excelente punto de partida.

