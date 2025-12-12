Dos tamales tradicionales que siguen vigentes en la mesa costarricense

Algunas recetas se mantienen vigentes por su practicidad y su arraigo en la cocina cotidiana. En Costa Rica, el tamal de maicena y el tamal asado son dos preparaciones tradicionales que continúan formando parte del menú familiar, especialmente como acompañamiento del café o la merienda.



Hoy en Buen Día, la chef Candy Zamora muestra, paso a paso, cómo elaborar ambas recetas, desde la selección de ingredientes hasta los tiempos de cocción. Se trata de preparaciones sencillas, con técnicas accesibles, que explican por qué han logrado permanecer en el recetario criollo a lo largo del tiempo.



Zamora destacó que tanto el tamal de maicena como el tamal asado se caracterizan por el uso de insumos básicos y procesos que pueden replicarse fácilmente en casa, sin necesidad de equipamiento especializado.



Para conocer el procedimiento completo y las recomendaciones de la chef, le invitamos a repasar la entrevista completa en el video que aparece en la portada del artículo.

