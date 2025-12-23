Desayunar mejor para evitar el cansancio de media mañana

Salir de casa sin desayunar es una práctica común, pero no inofensiva. La primera comida del día cumple un papel determinante en la energía, la concentración y el rendimiento general durante la mañana.



La nutricionista Susan Láscarez explica que el desayuno rompe el ayuno nocturno y le aporta al cuerpo el combustible necesario para empezar a funcionar. Cuando se omite, es frecuente que aparezcan síntomas como cansancio temprano, dificultad para concentrarse y bajo rendimiento físico.



Un desayuno adecuado no tiene que ser complejo ni demandar mucho tiempo. La clave está en combinar alimentos que aporten energía sostenida, como carbohidratos complejos, proteínas y frutas, lo que ayuda a evitar los conocidos “bajonazos” de media mañana.



Más allá de la rutina acelerada, desayunar bien es una decisión diaria de autocuidado. Un hábito sencillo que favorece la claridad mental, mejora el desempeño y contribuye a una jornada más estable.



