Cubitos de condimentos: el truco casero para cocinar más rápido y saludable

Preparar el almuerzo puede ser más sencillo de lo que usted imagina si los ingredientes clave ya están listos con anticipación. En la cocina cotidiana, el tiempo suele ser un obstáculo, pero también una oportunidad para organizarse mejor.

La chef Adriana Vindas comparte una alternativa práctica: cubitos de condimentos caseros que pueden prepararse fácilmente y conservarse en el congelador (ver video adjunto).

Esta técnica permite ahorrar tiempo, mantener el sabor natural de los alimentos y reducir el uso de productos ultraprocesados. Una propuesta pensada para quienes buscan practicidad sin sacrificar calidad en sus comidas.

