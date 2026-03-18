¿Ceviche con frijoles y banano? La receta que rompe esquemas en la cocina tradicional

¿Se imagina un ceviche con frijoles blancos y banano verde? Aunque suene inusual, esta combinación logra un equilibrio de sabores que conquista desde el primer bocado.

Inspirado en la cocina latinoamericana contemporánea, este platillo reinventa un clásico tradicionalmente asociado con Perú, aprovechando la capacidad de los frijoles para absorber el ácido del limón (ver video adjunto en la portada).

En Buen Día, el chef Emmanuel Sibaja le enseña paso a paso cómo preparar esta receta innovadora, ideal para quienes buscan experimentar en la cocina sin perder la esencia fresca del ceviche.



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