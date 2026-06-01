Aprenda a preparar una auténtica bandeja paisa en casa

La bandeja paisa es uno de los platos más representativos de la gastronomía colombiana.



En Buen Día aprovechamos el encuentro entre Costa Rica y Colombia para compartir la preparación de esta receta tradicional.



La elaboración inicia con la cocción de los frijoles y el arroz por separado. Luego se preparan la carne, el chicharrón, el chorizo y el huevo frito.



El plátano maduro se fríe hasta alcanzar una textura dorada. El montaje incluye aguacate y arepa de maíz.



El resultado es un plato abundante y lleno de sabor. En el video adjunto encontrará el paso a paso completo.



Ingredientes:

​Frijoles rojos.

Arroz blanco.

Carne molida o carne en polvo.

Chicharrón.

Chorizo.

Huevo frito.

Plátano maduro frito.

Aguacate.

Arepa de maíz.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

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