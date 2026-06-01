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Aprenda a preparar una auténtica bandeja paisa en casa

Esta receta combina frijoles, arroz, carnes, huevo, plátano maduro, aguacate y arepa.

Por Teletica.com Redacción 1 de junio de 2026, 10:07 AM

La bandeja paisa es uno de los platos más representativos de la gastronomía colombiana.

En Buen Día aprovechamos el encuentro entre Costa Rica y Colombia para compartir la preparación de esta receta tradicional.

La elaboración inicia con la cocción de los frijoles y el arroz por separado. Luego se preparan la carne, el chicharrón, el chorizo y el huevo frito.

El plátano maduro se fríe hasta alcanzar una textura dorada. El montaje incluye aguacate y arepa de maíz.

El resultado es un plato abundante y lleno de sabor. En el video adjunto encontrará el paso a paso completo.

Ingredientes:

  • ​Frijoles rojos.
  • Arroz blanco.
  • Carne molida o carne en polvo.
  • Chicharrón.
  • Chorizo.
  • Huevo frito.
  • Plátano maduro frito.
  • Aguacate.
  • Arepa de maíz.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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