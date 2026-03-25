Yorleny León quiere seguir como ministra: “Estaré donde doña Laura considere que deba estar"

La ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Yorleny León, reconoció que quiere continuar en ese cargo en la administración de la presidenta electa Laura Fernández y que así se lo hará saber próximamente.

En entrevista con Teletica.com, la también presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), reconoció que espera reunirse con la futura mandataria para discutir esa posibilidad, pues sabe que esta ya inició ese proceso con otros jerarcas.

“Al día de hoy doña Laura y yo no hemos sostenido esa reunión. Estoy enterada que ya se está reuniendo con los ministros uno a uno para hacer un análisis y un balance de que permita ver la viabilidad que un funcionario, en el caso nuestro como ministros, nos podamos quedar. Ese espacio, ella y yo, no lo hemos sostenido. “Si es que se da esa situación de que doña Laura desea que le siga apoyando en los próximos cuatro años, pues yo estaré donde doña Laura, la señora presidenta, considere que deba estar”, reconoció.

León reconoció que le “encantaría” darle continuidad a los proyectos que ha impulsado durante la actual administración, pero que sabe que esa decisión no le corresponde a ella.

Añadió que, en caso de que no fuera así, valoraría regresar al sector privado, donde ya laboraba antes de su paso por la Asamblea Legislativa (2018-2022).

“A quién no le encantaría darle continuidad a todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos cuatro años. Me parece que es una oportunidad significativa para cualquiera, sin embargo, eso dependerá exclusivamente de la señora presidenta electa, de las valoraciones que ella haga y de ubicar a la gente de acuerdo a sus necesidades”, aseveró.

A favor de León juega la postura que Fernández sostuvo antes de resultar electa y también una vez pasadas las elecciones, cuando insistió en que la actual ministra es una de las jerarcas a las que le gustaría mantener en su gabinete.

Otros nombres que la futura gobernante ha dado cuando se le ha consultado sobre su proyecto de continuidad a la gestión de Rodrigo Chaves, incluyen el del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, y el del ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.



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