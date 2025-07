TSE rechaza solicitud de Rodrigo Chaves en la que cuestionó resolución en su contra

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó el miércoles una solicitud de adición y aclaración presentada por el presidente Rodrigo Chaves, por una resolución en su contra.

Mediante la sentencia 4707-E1-2025, los magistrados declinaron la gestión, en el tanto que esta no se relacionaba con la parte dispositiva de la sentencia (más conocida como “por tanto”).

En ese sentido, la Autoridad Electoral recordó que no es posible variar lo resuelto por intermedio de un recurso como el mencionado.

"(...) Este Órgano Electoral ha indicado en reiteradas resoluciones que estas son diligencias potestativas de quien resuelve o de las partes, y resultan procedentes respecto de la parte dispositiva del fallo (…) En idéntico sentido lo ha entendido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia", menciona la sentencia.

Aunque titulado como “aclaración y adición”, el recurso del mandatario pretendía que se le respondieran varias consultas sobre los alcances del principio de neutralidad de las autoridades gubernamentales frente a unos comicios (artículo 95 de la Constitución Política). O sea, el gobernante no pretendía que se le precisara qué fue lo que se resolvió ni los alcances de lo ordenado, sino cuestionar los razonamientos y argumentos de la resolución 4259-E1-2025, del 24 de junio anterior.

Para los altos jueces, el “por tanto” de esa sentencia no deja dudas sobre lo resuelto, pues se precisó que se declaraba con lugar un amparo electoral y se detalló qué acciones no deben realizarse para no incurrir en conductas como las que justificaron la acogida del recurso planteado por el politólogo Claudio Alpízar.

La Autoridad Electoral encontró que Chaves afectó el derecho a un sufragio libre al tratar de incidir —con comentarios en sus conferencias de prensa semanales— en la decisión electoral de los ciudadanos.