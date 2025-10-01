TSE arranca la campaña electoral y llama a 3,7 millones de votantes a las urnas

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocó, la mañana de este miércoles, a 3,7 millones de costarricenses a las elecciones del 1° de febrero de 2026.

Durante el acto oficial, que marca el banderazo de partida a la campaña electoral, estuvieron presentes los magistrados de la Autoridad Electoral, así como representantes de los Supremos Poderes, incluido el presidente Rodrigo Chaves.

El decreto de convocatoria precisa que las elecciones se realizarán el primer domingo de febrero próximo, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., de manera ininterrumpida.

En el caso de los 49 consulados habilitados en el extranjero, el horario será de 9:00 a. m. a las 7:00 p. m., según el huso horario de cada uno de los 42 países en donde los ticos podrán votar.

El padrón electoral estará conformado por 3.723.297 votantes, al corte del 31 de agosto pasado. De estos, 63.847 están en el extranjero.

De ser necesaria, la segunda ronda se realizará el 5 de abril de 2026.

En apego a la Constitución Política, las fuerzas policial del país pasan desde este miércoles a estar bajo el mando del Tribunal Supremo de Elecciones.