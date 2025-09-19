TSE abre proceso contra exministro Francisco Gamboa por presunta beligerancia

La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) instruyó la apertura de una investigación por aparente beligerancia política contra el exministro de Economía, Francisco Gamboa.

Mediante resolución del 18 de setiembre, el órgano encargado de resolver en primera instancia los procesos de beligerancia política y de cancelación de credenciales ordenó a la Inspección Electoral iniciar un proceso, luego de corroborar el cumplimiento de requisitos de la denuncia que hizo, el 4 de junio pasado, el diputado Francisco Nicolás.

Al cabo de la pesquisa preliminar, el ente instructor remitirá un informe con sus respectivas recomendaciones y pruebas a la Sección Especializada.

El planteamiento del legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) apuntaba a que, un día antes, el exjerarca fue nombrado secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), aunque para ese momento era empleado en propiedad del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y, por ende, tenía impedimento para participar en actividades político-electorales, en apego al artículo 29 de la ley orgánica de esa entidad financiera.



Tras la gestión de Nicolás, Gamboa renunció a su puesto como director general de Relaciones Institucionales del banco.

El exjerarca fue posteriormente designado por Laura Fernández como su candidato a la primera Vicepresidencia. De resultar electo, Gamboa se expone a ser destituido de su nuevo cargo.

Precisamente, esa es una de las posibles sanciones que contemplan la Constitución Política y el Código Electoral, recordó en conversación con Teletica.com el coordinador del equipo de letrados de la Autoridad Electoral, Juan Luis Rivera. Otras posibilidades incluyen, por ejemplo, inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por entre dos y cuatro años.

Sobre el proceso, el exministro indicó a este medio que espera la notificación oficial y que será a partir de ella que hará el análisis jurídico correspondiente, para su respectiva defensa.

"Al darle curso a la investigación por mi denuncia sobre beligerancia política del señor Francisco Gamboa, el Tribunal Supremo de Elecciones renueva nuestra fe en esta gran institución que tenemos, que es garante de la legalidad y de la limpieza en el proceso de sufragio y control electoral de nuestro país. No es de admitir que ningún funcionario se crea por encima de la ley. Y en este caso, el señor Gamboa, no obstante de haber tenido un permiso sin goce de salario, eso no lo libera de su responsabilidad de estar al margen de los procesos electorales. Aún y cuando tenía esa condición de no asalariado, si era siempre funcionario del Banco Nacional en un cargo director y, por tanto, tenía que respetar esa condición", celebró Nicolás por su parte.



Otras resoluciones

En un mismo comunicado, el Tribunal Supremo de Elecciones informó el dictado de sanciones en otros cuatro casos.

Sin duda, el más llamativo es el del actual presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez. A él se le inhabilitó por los próximos dos años para ocupar cargos públicos. Esto en virtud de comentarios que publicó a favor de un candidato a diputado cuando integraba el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, y por ende, tenía prohibición absoluta de participación política.

Contra Jazmín González, en cambio, se ordenó su cese como funcionaria del Poder Judicial e inhabilitada por tres años, después de que emitiera comentarios relativos a tres partidos políticos en una red social.

A Mauricio Gómez se ordenó destituirlo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y se le inhabilitó por dos años, ya que, cuando integraba la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago, y tenía prohibición absoluta de participación política, participó en asambleas del órgano consultivo cantonal de una agrupación.

Por su parte, a Wílber Gómez se le sancionó por dos años, ya que, cuando formaba parte de la Junta Administrativa del Liceo Ricardo Jiménez, en San José, y tenía prohibición absoluta de participación, se inscribió como candidato a la asamblea distrital de un partido y, además, votó en la convención interna de esa agrupación, con lo cual, a la vez, le dio su adhesión.