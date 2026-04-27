Traspaso de Poderes contará con delegaciones "al más alto nivel" de 11 países

Un total de 11 países confirmaron que enviarán delegaciones "al más alto nivel" a la transferencia del mando que hará el próximo 8 de mayo el presidente de la República, Rodrigo Chaves, a su sucesora, Laura Fernández.

Se trata de España, Israel, Países Bajos, El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Chile y Curazao, detalló la mañana de este lunes en conferencia de prensa el canciller y presidente honorario de la Comisión de Traspaso de Poderes, Arnoldo André.

Consultado sobre cuáles jefes de Estado estarán presentes en el acto, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto evitó precisar los nombres.

"Yo leí la lista de todos los países que confirmaron representaciones al más alto nivel. Por razones de seguridad, no se publican los nombres de quienes van a representar a esos países", explicó.

Entretanto, el jerarca señaló que Nicaragua, Argentina, Perú y Uruguay informaron que enviarán a sus respectivos cancilleres, mientras que Estados Unidos, México y Colombia serán representados por sus vicecancilleres.

La cantidad de representaciones ascenderá a 89, incluidos 71 países y 18 organismos internacionales.

"La Comisión de Traspaso, por indicación de ambos presidentes, el saliente y la entrante, invitó a todas las naciones del planeta a asistir acá, como se hace se costumbre. En Naciones Unidas hay 193 estados miembro. Usualmente, quienes asisten a los actos de traspaso de poder son los países vecinos, por supuesto los centroamericanos, algunos latinoamericanos, de Norteamérica también. Por ejemplo, hace cuatro años yo recuerdo la asistencia de la presidenta de Kosovo. Sin distingo ideológico. Este país tiene relaciones internacionales prácticamente con todo el mundo, excepto algunos pocos, y todos han sido invitados", agregó.



Sin embargo, André apuntó que hasta este mismo lunes continúa abierta la recepción de confirmaciones.

Algunas de las delegaciones llegarán al territorio nacional desde el 6 de mayo y está previsto que todas abandonen el país a más tardar el día 10.

Entradas gratis

Las actividades relacionadas con la transmisión del mando se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y 4:00 p. m. del 8 de mayo próximo, en las inmediaciones del Estadio Nacional, en San José.

El presidente de la Comisión del Traspaso de Poderes, Juan Marcos Vargas, explicó que los asistentes serán recibidos por un espectáculo que darán 10 bandas de marcha.

Luego, iniciará la sesión solemne en la que la Asamblea Legislativa en la que Laura Fernández será juramentada como la presidenta 50 de la historia de Costa Rica.

A eso de las 11:00 a. m. está previsto que la futura mandataria abra la sesión del Consejo de Gobierno y emita sus primeros decretos.

Una vez terminados los actos oficiales, se llevará a cabo una actividad de cierre llamada "Costa Rica Canta", para la que fue confirmada la Sinfónica Nacional. Pero en un video transmitido en la conferencia, también aparecieron otros artistas nacionales refiriéndose al evento, como Cristian "Tapón" Gómez, Patricio "Pato" Barraza, Vanessa González, José Cañas, Gerardo Ramírez (Los Hicsos), Fernando Castro (Vía Libre) y Rina Vega (Nicaragua).

El aforo total habilitado es de 27.000 personas.

Las entradas para el acto serán gratuitas y podrán conseguirse a partir del mediodía del 28 de abril a través de la plataforma Kuikpei. El trámite para adquirir los boletos es el mismo que se realiza para los partidos de fútbol o conciertos.

Una vez completados los formularios correspondientes, la persona recibirá un correo electrónico de confirmación. Luego, 48 horas antes del evento, recibirán los tiquetes que debe presentar para ingresar al reducto deportivo.

Los interesados en acudir además tendrán a disposición varias formas de transportarse hasta el estadio, como por ejemplo, más de 300 buses que saldrán desde diferentes puntos del país, para los cuales puede coordinarse el espacio al WhatsApp 8788-3551. También estarán habilitadas las rutas de tren de San José, Alajuela, Cartago y Heredia.

Valga recordar que, con motivo de las actividades, el tránsito estará cerrado a lo largo del día en la carretera que pasa por el norte y el oeste del Parque Metropolitano La Sabana, en Mata Redonda de San José. Adicionalmente, se tendrá cerrado un carril en el sector sur, en el sentido San José-Escazú de la Ruta 27.

"Únicamente se van a dejar parquear personas, buses autorizados por la Comisión", enfatizó el director general de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez.

En total, 60 tráficos estarán en el lugar, así como en tramos clave para el traslado de las delegaciones a lo largo de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Junto a ellos serán desplegados 800 oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria, además de 40 miembros de la Cruz Roja Costarricense (CRC) y 60 del Cuerpo de Bomberos.

En el sitio se habilitarán dos hospitales móviles.

Para ese día, la Comisión de Traspaso de Poderes también solicitó el levantamiento de la restricción vehicular que prevalece sobre el casco central de la capital entre semana.

El acto cuenta con un presupuesto total de ¢100 millones, aunque Vargas reconoció que aún se tramitan donaciones y contribuciones, por lo que no se tiene un plan de gastos final.