Taxistas protestan frente a Casa Presidencial por propuestas para regular aplicaciones

Un grupo de taxistas se manifiesta frente a Casa Presidencial a la espera de una reunión con el presidente Rodrigo Chaves y las autoridades de Gobierno sobre el futuro de las aplicaciones digitales de transporte de personas.



La protesta, que reúne taxistas y concesionarios, obligó a las autoridades a cerrar el paso en el costado norte de la sede del Ejecutivo.

“Lo que ha hecho (Chaves) es hablar de las familias de esas personas que les quitaron la placa y lloraban… La familia del taxista también merece comer y el taxista paga todo lo que ellos no pagan y son dineros que salen de este país por esa actividad ilegal que no genera ningún desarrollo”, aseguró Ricardo Venegas, del grupo Alianza C1 Taxis.

Taxistas formales se manifiestan en Zapote.​

El grupo insistió en que no está de acuerdo con los anuncios de regulación que han salido de Zapote para aplicaciones como Uber y DiDi.

El mandatario ha defendido que quiere “nivelar la cancha” entre taxistas formales y choferes de aplicaciones, pero aún no ha revelado cómo.

“No estamos de acuerdo (con la regulación) porque jurídica y constitucionalmente no se puede regular y no se ha dicho de qué forma funcionaría y aquí tampoco van a trabajar a la libre, queremos escuchar qué es lo que propone y si él (Chaves) dice que aquí la ley se aplica para todos pues si llueve no llueve solo para unos, vamos a ver si es cierto”, dijo Venegas.