Suspendido juicio contra Alexánder Barrantes tras incapacidad médica del diputado

La Sala de Casación Penal suspendió, oficialmente, el señalamiento del juicio contra el diputado Alexánder Barrantes, luego de que este presentara una incapacidad médica este lunes.

Mediante un breve comunicado, el alto tribunal indicó que el debate se dejó sin efecto y que, por el momento, no se tiene fecha para su reprogramación.

El contradictorio estaba previsto para arrancar a las 8:30 a. m. del próximo martes; sin embargo, el congresista hizo público que, por una situación de salud, debe guardar descanso entre el 12 y el 16 de enero.

Se trata de la tercera suspensión que sufre el juicio hasta ahora.

Anteriormente, la licencia de maternidad de la parlamentaria Sofía Guillén, quien figura como testigo clave en el caso, también provocó la reprogramación del contradictorio.

El otro cambio de fecha se dio por razones de agenda de la propia Sala Tercera.

Los hechos que se le achacan a Barrantes tuvieron lugar el 9 de noviembre de 2022, cuando, en apariencia, este pidió a Guillén, del Partido Frente Amplio (PFA), un espacio para conversar sobre un proyecto que se discutía para autorizar al Gobierno de la República la emisión de eurobonos.

El Ministerio Público sostiene que el diputado le expresó a su par opositora su interés para obtener los votos favorables de su fracción y a cambio le ofreció —en apariencia— puestos en el Poder Ejecutivo o en embajadas, los cuales, indicó, estaban pendientes de nombramiento.

Según determinó la Fiscalía General durante la investigación, la supuesta ventaja indebida fue ofrecida para uso de la congresista o de personas cercanas a su bancada. No obstante, ese mismo día, la diputada hizo público lo sucedido.

Por este caso, el legislador renunció al fuero de improcedibilidad penal del que goza como miembro de un Supremo Poder, lo que facilitó que fuera indagado el 16 de julio de 2025.

Ese mismo día, luego de cumplir con el trámite en la sede del Poder Judicial en San José, Barrantes concedió una entrevista a este medio, en la que reconoció algunos de los elementos que declaró Guillén, al tiempo que rechazó tajantemente haber ofrecido puestos.

“Sofía dice una parte verdad y otra parte mentira. Eso es todo lo que le puedo decir”, aseveró el congresista.

En esa ocasión, el parlamentario de la agrupación en el poder alegó ser víctima de una supuesta campaña “ataque, intimidación y persecución” de parte del fiscal general, Carlo Díaz, que —según él— se extiende a compañeros suyos y al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Pese a lo anterior, el diputado se dijo con la conciencia tranquila para afrontar el juicio respectivo.