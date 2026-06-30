Sistema ERP es responsable de que CCSS no sepa cuánto le debe el Estado, dice Contraloría

La contralora general, Marta Acosta, reconoció este lunes que el sistema ERP-SAP es uno de los responsables de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no tenga idea de a cuánto asciende la deuda del Estado con esa institución.

En audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Acosta reconoció que la entidad más importante del país no presenta estados financieros actualizados desde junio de 2025, precisamente el mismo mes en que el cuestionado sistema de gestión entró en operación.

“Este es un tema importante. Es un problema estructural que tiene la CCSS y nosotros le hemos estado dando seguimiento. Hemos hecho auditorías, hemos hecho estudios y hasta en un juicio estamos, pero el sistema ERP de la Caja es parte de las causas de que, al día de hoy, la institución no presente estados financieros actualizados”, dijo la contralora.

Sin esos datos actualizados es imposible saber a cuánto ascienden las obligaciones estatales para con la institución de salud, uno de los grandes requisitos que el actual y el pasado Gobierno pusieron para iniciar con los pagos.

La diputada de Liberación Nacional, Ángela Aguilar, envió este martes un oficio a la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, en el que le pide aportar los estados financieros más actualizados y la situación de la deuda estatal.

Además, pidió conocer si el Ministerio de Hacienda se ha acercado a la institución para tratar de conciliar esa obligación.

Aguilar recordó que, hasta junio del año pasado, la deuda estatal con la Caja ascendía a ₡4.4 billones, lo que dijo representa un aumento del 61% solo durante el Gobierno de Rodrigo Chaves.