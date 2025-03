¿Será Luis Amador el candidato del partido que llevó al poder a Rodrigo Chaves?

El Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la agrupación que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves, definirá en los próximos meses la figura con la cuál disputará las elecciones presidenciales de 2026.

En ese proceso, el nombre del exministro de Transportes, Luis Amador, cada vez suena con más fuerza.

¿Qué tan cierto es?

“Por ahí anda sonando eso, yo sé. Lo que puedo decir es que estoy en conversaciones con un partido político, pero hemos decidido todavía no anunciar, ni yo ni ellos. No te puedo ni confirmar ni desmentir si es el partido que acabas de mencionar, le ruego me disculpe, pero ese es el compromiso que adquirí con ellos”, explicó Amador desde Canadá.

El exministro sí dio una luz y aseguró que se trata de “un partido existente y bastante joven”, y adelantó que esa decisión se anunciaría en abril próximo, cuando las discusiones “acaben de cuajar”.

“Yo creo que va bien la cosa, pensaría que las conversaciones van demostrando que estamos alineados en nuestras preocupaciones por el bienestar del país, en los diferentes temas clave, estratégicos y prioritarios que hay que ir a trabajar, como Educación, Salud, Seguridad, generación de empleo…

“Yo pensaría o creería que estamos bastante avanzados, no completamente terminados porque no hemos entrado a discutir algunas cosas en detalle, las hemos analizado más en general”, reconoció.

¿Qué dice el PPSD?

Igual que Amador, Luz Mary Alpízar, la presidenta del partido, no confirmó ni rechazó esa posibilidad.

“A eso no me puedo referir por respecto a la Asamblea Nacional nuestra, porque nosotros primero todo tenemos que verlo a lo interno. Entonces, en su momento y con toda tranquilidad, lo hablaremos, pero en este momento nosotros estamos en otra etapa que quizás no viven algunos partidos, que primero se preocupan por qué cara ponen y después a ver cómo proponen las soluciones, nosotros no trabajamos así”, dijo.

“Nosotros estamos abiertos como partido (a valorar opciones de candidatos), pero con mucho cuidado, lastimosamente, por la experiencia vivida (con Rodrigo Chaves); pero eso no nos opaca ni la fuerza ni las ganas de seguir adelante; así que lo principal aquí para nosotros es el progreso de Costa Rica, tal y como se llama nuestro partido”, aseveró.

Ser oposición de su presidente

De lo que tanto Alpízar como Amador sí hablaron fue del inminente e inédito rol que el PPSD deberá cumplir en la campaña presidencial rumbo al 2026, cuando se enfrente a la figura que retomará el proyecto de Rodrigo Chaves.

“Ya nosotros fuimos a una (elección) municipal en una situación similar a la que estamos viviendo, exactamente porque nosotros sabemos para qué nacimos y por qué nacimos. Entonces, el partido no entra en estas discusiones, lo que nos interesa más es dar soluciones”, aseveró Alpízar.

Amador, por su parte, reconoció que cualquiera que asuma ese rol será oposición, pero criticó el papel que dijo jugó Chaves en el PPSD.

“Quien sea que corra por ese partido, evidentemente va a ser oposición; pero hay que entender, primero que nada, que Chaves lo que hizo fue utilizar el partido.

“Ya usted vio todos los problemas en los que metió al partido por sus estructuras paralelas, también se da cuenta de que las personas dentro del PPSD no lograron acceder a ningún puesto público, Chaves finalmente terminó armando su equipo como él quiso”, finalizó Amador.

El PPSD anunciará próximamente la fecha de la Asamblea Nacional en que se elegirá a su representante en la carrera presidencial.