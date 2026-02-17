Salud levanta la voz por crisis sanitaria en Crucitas

La ministra de Salud, Mary Munive, reaccionó este martes con molestia ante el entrabamiento del proyecto de ley que pretende regular la minería a cielo abierto en Crucitas de San Carlos.

La jerarca aprovechó una conferencia de prensa sobre el sarampión para levantar la voz por la crisis sanitaria que asegura afecta a la Zona Norte del país, donde, afirma, la minería ilegal promueve la transmisión de enfermedades como la malaria.

“No solo es la seguridad, la seguridad es sumamente importante, pero le puedo decir que cada uno de los ministerios que hemos estado ahí viendo cómo resolvemos este problema (...) porque la frontera es muy porosa, la gente pasa de un lado a otro, las enfermedades ahí nuevamente no respetan fronteras y viera qué difícil es estar abriendo un nuevo puesto.

“Gracias a la mística del Ministerio de Salud y de la CCSS, se ha contenido la malaria, porque realmente la cantidad de circulación que hay, la cantidad de detección es increíble y el trabajo que realizan los compañeros sol a sol, 24/7, es increíble, pero de ahí parece que lo que necesitan realmente es un desastre sanitario, un desastre ecológico, una invasión ya, para decir: ‘Mirá sí, había un problema’”, aseveró la jerarca.

La queja de Munive llega apenas horas después de que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, asegurara a los diputados que la minería ilegal en Cutris se expandió, pasando de 900 hectáreas a más de 3 mil hectáreas en el último año.

De igual forma, Zamora prevé que la llegada de China a Nicaragua para explotar el recurso minero en el país del norte provocará una “ola migratoria” de nicaraguenses hacia Costa Rica, con una expectativa de entre 10 mil y 15 mil coligalleros pasando nuestras fronteras.

En ese sentido, tanto Zamora como Munive urgieron a los diputados por la aprobación del expediente 24.717, que ya fue dictaminado, pero que ahora enfrenta la presentación de mociones, que se prevé serán cientos ante la oposición de diferentes bancadas.