Rodrigo Chaves descarta renunciar a inmunidad como ministro por caso BCIE

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, descartó que tenga pensado renunciar a su nueva inmunidad para afrontar la acusación que sobre él recae desde hace más de un año por una presunta concusión con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Mediante la oficina de prensa de la Casa Presidencial, y tras una consulta de Teletica.com, el expresidente (2022-2026) reiteró su negativa a desistir del fuero por razones de "responsabilidad y gobernabilidad".

"La inmunidad no es un privilegio personal, sino una protección constitucional diseñada para que los jerarcas puedan administrar el Estado sin que sus agendas sean secuestradas por los tribunales", indica la respuesta proporcionada. "Renunciar a la inmunidad significaría paralizar la toma de decisiones en dos carteras vitales para la economía y la dirección política del país, obligando al ministro a pasar sus días en los estrados judiciales defendiéndose de acusaciones banales", agrega.

Chaves enfatizó que se enfocará en dar resultados al país y que no permitirá que la "criminalización de la política" lo distraiga de sus responsabilidades.

La consulta de este medio se planteó en el marco de una publicación hecha el 22 de mayo pasado, que reveló que la Fiscalía General pidió desestimar 77 de los 121 procesos que ha abierto contra el exmandatario.

"Que 77 de estas causas ya se encuentren con solicitud de desestimación es la prueba irrefutable de que hemos enfrentado un claro patrón de persecución política y una instrumentalización del sistema judicial para intentar golpear al Gobierno", sostiene Casa Presidencial.

En línea con lo anterior, se abona que la estrategia de los "detractores" del jerarca ha sido inundarlo de denuncias.

Del otro lado, se tiene que contra el exgobernante se mantienen en investigación 42 sumarias. Entre los casos abiertos se tienen algunos que datan de hace más de cuatro años y otros de 2026.

Los expedientes persiguen un total de 20 delitos distintos, que van desde los supuestos abuso de autoridad, desobediencia, incumplimiento de deberes y prevaricato (dictado de resoluciones contrarias a la ley), hasta los aparentes de legitimación de capitales, tráfico de influencias, traición y otros ilícitos contra el orden constitucional.





Cariñitos y estructuras

Hasta ahora, solo dos causas han acabado con acusaciones y solicitudes de levantamiento de la inmunidad.

En el expediente 25-000019-0033-PE, por supuesta concusión, la Asamblea Legislativa no alcanzó los votos necesarios para el desafuero y, por consiguiente, no se pudo proceder con el juzgamiento de Rodrigo Chaves.

Dicho proceso —en el que también figura el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien sí renunció al fuero— tiene que ver con una aparente orden que estos giraron al publicista Christian Bulgarelli, para que este diera $32.000 al asesor y amigo del expresidente, Federico Cruz "Choreco", a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

La otra sumaria, la 22-000116-1218-PE, tiene que ver con el presunto financiamiento de la campaña del exmandatario en 2022 a través de "estructuras paralelas", que supuestamente operaron al margen de los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Esta se mantiene pendiente de discusión y votación en el Tribunal de Corte Plena, que debe determinar si la causa tiene mérito para proceder con un pedido de desafuero ante el Congreso.





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