Fiscalía pidió desestimar más de la mitad de las 121 causas seguidas contra Rodrigo Chaves

El fiscal general Carlo Díaz pidió desestimar 77 de las 121 causas que se siguen contra el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.

Del total de los casos en los que se requirió el archivo, 65 se respondieron a una "atipicidad" (es decir, que los hechos no constituían delito), mientras que en otros 11 no se tenía prueba suficiente para proceder, según información proporcionada a Teletica.com por la oficina de prensa del Ministerio Público. En el último de los expedientes, no se precisó la razón de la solicitud.

Todas las gestiones fueron formuladas ante la Sala de Casación Penal, como dicta el procedimiento especial de juzgamiento de los miembros de los Supremos Poderes.

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Un total de 46 de las desestimaciones fueron acogidas por los magistrados y 30 están en estudio del Alto Tribunal, confirmó a este medio el departamento de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Del otro expediente —el 24-000092-0033-PE— se tiene que el caso no ha ingresado a la Sala.

Para esta publicación, Díaz declinó una entrevista con Teletica.com.

En curso

Del otro lado, se tiene que contra el expresidente Rodrigo Chaves se mantienen en investigación 42 sumarias.

Entre los casos abiertos se tienen algunos que datan de hace más de cuatro años y otros de 2026.

Los expedientes persiguen un total de 20 delitos distintos, que van desde los supuestos abuso de autoridad, desobediencia, incumplimiento de deberes y prevaricato (dictado de resoluciones contrarias a la ley), hasta los aparentes de legitimación de capitales, tráfico de influencias, traición y otros ilícitos contra el orden constitucional.

Sin embargo, de las investigaciones, solo dos han acabado hasta con acusaciones y solicitudes de levantamiento de la inmunidad.

En el expediente 25-000019-003﻿3-PE (por presunta concusión), no se alcanzaron los votos necesarios para el desafuero y, por consiguiente, no se pudo proceder con el juzgamiento de Chaves.

La otra sumaria, la 22-000116-1218-PE, se mantiene pendiente de discusión y votación en el Tribunal de Corte Plena, que debe determinar si la causa tiene mérito para proceder con un pedido de levantamiento de inmunidad ante el Congreso.

Al respecto, este medio mantiene en trámite una solicitud de descargo de Chaves, gestionada a través de la oficina de prensa de Casa Presidencial.