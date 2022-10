Rodrigo Arias invita a Chaves a la Asamblea tras fuertes declaraciones contra diputados

21 de octubre de 2022, 11:22 AM

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, invitó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, al Congreso luego de las fuertes declaraciones que hizo contra los diputados en los últimos días.

Así lo dio a conocer Arias mediante una publicación en sus redes sociales.

Le he extendido una invitación al presidente @RodrigoChavesR a un café en la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el próximo martes por la tarde, para conversar en compañía de las y los jefes de fracción. El #diálogo respetuoso es el único camino para Costa Rica.

Según indicó, se tratará de una tarde de "café" para hablar de manera respetuosa, ya que considera ese "es el único camino para Costa Rica".

La invitación surge días después de que el mandatario arremetiera contra los diputados por los recortes al presupuesto nacional para el pago de intereses, aprobados el martes, y por los resellos de la última semana a dos leyes que Chaves había vetado.



Con nombres y apellidos, el mandatario señaló a ocho legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios y le pidió a la ciudadanía “fijarse bien quiénes son y qué están haciendo”, luego de tildarlos de irresponsables y de violar principios presupuestarios en contra de la estabilidad fiscal del país.

La crítica fue dirigida a los socialcristianos Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, a los liberacionistas Gilberth Jiménez, Sonia Rojas, José Joaquín Hernández y Paulina Ramírez, así como a José Pablo Sibaja (Nueva República) y Jonathan Acuña (Frente Amplio).

Ellos fueron quienes respaldaron un grupo de mociones que rebajaron casi ₡31 mil millones presupuestados originalmente para el pago de intereses.



Esto bastó para que, apenas algunos minutos después, los legisladores se emprendieran en un remezón en el Plenario Legislativo.

“Señor Presidente, no amenace, actúe con inteligencia, actúe con dominio propio, busque consejo, no se enoje, cálmese, use su capacidad mental para hacer las cosas correctamente, rectifique, eche para atrás y pídanos perdón”, dijo Gloria Navas, de Nueva República, una de las primeras en tomar la palabra.