“Presidente, cálmese, eche para atrás y pídanos perdón”, dice diputada a Chaves

Por Juan José Herrera | 19 de octubre de 2022, 17:50 PM

Los cuestionamientos que hizo el presidente Rodrigo Chaves a los diputados, este miércoles, por los recortes presupuestarios y el resello de dos leyes, provocaron un remezón en el Plenario Legislativo, que realizó un debate reglado con el único fin de reaccionar a las palabras del mandatario.



Tras la sesión del Consejo de Gobierno, Chaves aprovechó para llamar irresponsables a los ocho legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quienes promovieron y aprobaron recortes por casi ₡31 mil millones en el pago de intereses, que incluye el presupuesto nacional del 2023.

Además, fustigó al Congreso por llevarle la contraria con el resello de las leyes para eximir al 9-1-1 de la regla fiscal y extender por tres años las concesiones del Depósito Libre de Golfito, aduciendo que este último favorece intereses personales y políticos de los legisladores.

“Señor Presidente, no amenace, actúe con inteligencia, actúe con dominio propio, busque consejo, no se enoje, cálmese, use su capacidad mental para hacer las cosas correctamente, rectifique, eche para atrás y pídanos perdón”, dijo Gloria Navas, de Nueva República, una de las primeras en tomar la palabra en el recinto.

Antes, la oficialista Pilar Cisneros había desistido de utilizar el tiempo, pues dijo que era evidente que el debate reglado se aprobó “para golpearnos duro”.

“No vamos a hablar, sino a escuchar, ver qué nos tienen que decir, aprender y seguir adelante”, dijo con resignación. Pero fue la única que calló.

“El discurso autoritario, el discurso fuerte, la malacrianza, el golpear la mesa, el amenazar, el exponer, es un discurso efectivo para alimentar egos, muy efectivo para alimentar enojos, para generar polos, para alimentar troles, para agredir, pero no es efectivo para lograr votos, para generar acuerdos, generar diálogo.

“Tendrán muchos 'likes' en redes sociales, mucho aplauso de algunos sectores, pero aquí se dinamitan los puentes, y les invito de corazón a que cambien el rumbo, no les pido disculpas porque no espero nada, enderecen el rumbo, nada más”, aseveró el frenteamplista Ariel Robles.

Como él, representantes de todas las bancadas criticaron a Chaves por sus declaraciones y su posición, una que dijo no se justifica con tres años y medio de gestión por delante.

“Lo irresponsable es que con la inseguridad que tenemos en este momento, le quitemos recursos a la lucha contra el crimen organizado, pero eso no se le dice a los costarricenses, se atienen a la cantidad de seguidores que tienen algunos diputados en redes sociales para ponernos en mal a los demás, pero lo que más me preocupa es la forma, faltan tres años y medio de que el señor presidente gobierne en este país, pero en estos seis meses han quemado puentes”, señaló la jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas.

También hubo réplicas en los temas del resello.

“Hoy demostró el presidente Chaves que no sabe vivir en democracia, o al menos no quiere vivir en democracia, lo cual me preocupa mucho. Es bueno que el Presidente se lea con más frecuencia la Constitución Política, aquí lo que hicimos no fue ninguna ilegalidad.