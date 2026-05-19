Reunión "hostil": Magistrada dice que Presidencia le quitó celular y le pasó escáner

La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, calificó como "hostil" el ambiente en la reunión en la que participó el lunes con la presidenta Laura Fernández.

No solo por el tono de "regaño" que en algún momento tuvo la conversación, sino porque, en la antesala del encuentro, a la magistrada y los otros asistentes se les sometió a un protocolo que implicaba la entrega del celular y cualquier otro aparato que portara.

También fueron pasados por un escáner y, en su caso, su cartera tuvo revisada, narró en entrevista con Telenoticias.

Incluso, antes de la reunión, frente a los medios que entraron al cuarto para hacer tomas de apoyo de la cita, la mandataria indicó que iba a hablar "a calzón quitado" y que por eso era una reunión privada sin grabación, por lo que el único teléfono permitido sería el suyo solo en caso de una emergencia nacional o alguna situación especial con su hija pequeña.

"En la salita que hay antes del salón de sesiones de Casa Presidencial pusieron un recipiente de vidrio y nos pidieron que depositáramos ahí los dispositivos electrónicos. Entonces, en ese momento, por supuesto que llamamos al personal auxiliar que nos acompañaba para entregarles nuestros dispositivos. Y entonces dijeron que no solo celulares, sino también las tablets. "Una vez que los entregamos, a mí, que fui la única mujer de los invitados que iba, me revisaron la cartera y me pasaron un escáner para ver si tenía algún otro dispositivo electrónico en mi cuerpo. Eso me parece una falta de respeto. Me parece insólito que esto pueda suceder en Costa Rica y se supone que hay respeto para altas autoridades como lo somos nosotros", contó Solano.

La presidenta de la Sala Tercera expuso que fue invitada para discutir temas de seguridad y que, si bien es cierto que no es parte de sus funciones el referirse a esa materia, accedió a participar en virtud de sus 40 años de experiencia como jueza penal.

Sin embargo, en un momento dado, percibió un "lenguaje fuerte, como de regaño" por parte de la gobernante.

Al respecto del protocolo empleado, así como las aseveraciones de Solano, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de Casa Presidencial.

Eco en el Congreso

Pero la denuncia de Patricia Solano no es la única que resonó este martes. Laura Fernández recibió en el transcurso a la oposición y, uno por uno, estos salieron a decir públicamente que habían sido sometidos a un proceso similar durante su visita.

Los diputados explicaron que no accedieron a entregar los dispositivos electrónicos al personal de la Casa Presidencial, aunque sí ingresaron sin los mismos, en aras de que los encuentros se concretaran.

"Me llama poderosamente la atención que nos dijeron que nos van a quitar los celulares y no solamente eso, sino también los iPads. Esto no tiene ningún tipo de jurisprudencia, es decir, no se basa en ninguna ley y la Casa Presidencial es la casa de todos los costarricenses; este no es un espacio privado, es un espacio público. "Me parece que es, cuando menos, simbólico. Pareciera que hay suspicacias y falta de confianza en lo que se puede hacer con un celular aquí. Tal vez ellos han tenido malas experiencias, pero esas experiencias han sido con gente de su propio gabinete. Entonces sí me llama la atención", narró la parlamentaria de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles.

En una línea similar se pronunció la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, quien calificó de "hostil" la solicitud que les fue planteada.

Por su parte, el jefe de fracción del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta, indicó que él y sus compañeros decidieron dejar sus teléfonos en el carro antes de entrar a la reunión.