PUSC se queda sin presidente: Mario Loría renuncia al cargo

El presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Mario Loría, presentó este jueves su renuncia al cargo ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

La decisión llega a menos de tres semanas del fracaso de la agrupación mariachi en las urnas, donde no solo volvió a fallar en la intención de regresar al poder, sino que además se quedó con una sola diputada de cara a la futura Asamblea Legislativa.

“Por medio de la presente debo de informar mi decisión de dimitir al puesto de la presidencia del PUSC por motivos laborales, y me limitan de poder hacerle frente al tiempo que requiere el partido; siendo mi último día como presidente de nuestra organización el viernes 27 del presente mes, para poder finalizar algunas labores que se requieren. “En año y un mes de servicio, trabajé con total apego a nuestros valores socialcristianos, siempre en apego a las leyes y buscando consensos para generar un ambiente de cordialidad que pudiese proporcionar las mejores condiciones a nuestro partido y también a nuestro candidato presidencial de cara a su titánica labor ante las pasadas elecciones nacionales”, dijo Loría en su dimisión.

El administrador de empresas aseguró que se mantendrá como asambleísta de la divisa rojiazul en representación de Alajuela y que seguirá vinculado al partido del que forma parte durante toda su vida política.