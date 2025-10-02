PUSC presenta nuevo proyecto de jornadas 4/3 para impulsar trámite “ultrarrápido”

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó, este jueves, un nuevo proyecto para introducir las jornadas laborales excepcionales o jornadas 4/3 en el ordenamiento costarricense.



Se trata de una versión “de consenso” entre buena parte del Congreso para intentar trasladar esa discusión a una comisión y darle una vía “ultrarrápida” que permita aprobar el proyecto sin detener el quehacer legislativo como sucede con la propuesta actual, que ya suma horas y horas en el Plenario sin producir avances realmente significativos.



El texto se acompañará de dos mociones adicionales: una para darle vía rápida y otra para eliminar el tratamiento abreviado que tiene la actual iniciativa, también presentada por el PUSC.



Alejandro Pacheco, jefe de fracción socialcristiano, precisó que ese texto y esas mociones deben aprobarse con celeridad, pues el próximo lunes está previsto que el proyecto regrese a la agenda, lo que obliga a realizar dos sesiones diarias con ese como único punto.



Los grandes peros para esa intención es que la bancada de Liberación Nacional sigue sin tomar una posición al respecto y que el Frente Amplio ya anunció que votará en contra de todo lo que tenga que ver con ese tema.

“Yo creo que no es una novedad decirles que no vamos a aprobar ninguna vía rápida y que tendrán toda nuestra oposición a ese proyecto”, les dijo Jonathan Acuña al resto de las jefaturas.

Para que esas mociones se aprueben se necesitan 38 votos, por lo que los 18 votos de Liberación son fundamentales.

El directorio legislativo adelantó que las mociones se discutirán próximamente.

La idea de las bancadas es que, si se traslada a comisión, el texto se tramite con reglas especiales y plazos fijos, por ejemplo, tiempos de discusión más reducidos (10 minutos) y un estricto límite de una sola moción de fondo para cada diputado, de manera que la iniciativa no pueda ser torpedeada con miles de cambios como ya lo hizo el Frente Amplio con el expediente actual.

