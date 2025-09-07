Pueblo Soberano designa nuevos candidatos suplentes para el Congreso

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) eligió, la tarde de este domingo, a 12 candidatos suplentes a la Asamblea Legislativa, para las elecciones del 1.° de febrero de 2026.

Se trata de miembros de su movimiento de juventudes, precisó el secretario general de la agrupación que se presenta como oficialista, Francisco Gamboa.

Para San José se escogió a Jordan Carrillo, María José Castro y Axel Bolaños. Ellos llegarán a completar las listas sustitutos, integradas desde 24 de agosto anterior por René Vargas, Blanca Salas, Arnoldo Fernández, Germa Lilly y Jeffry Gatgens.

Alajuela tendrá entre los suplentes a Vivian Alvarado y Julio Rodríguez, quienes se suman a Allen Alvarado, Andy Mairena y Erly Flores.

Por su parte, en Cartago, fueron seleccionados Stephanie Guzmán y Óscar Villalta; para acompañar a Mariela Calderón y Cindy Quesada. Esta última fungió como ministra de la Condición de la Mujer en la presente administración.

En Heredia, se añadió a Jéssica Marín a la lista que ya conformaban Yordy Montero y Angie Chaves.

Kevin Orozco y Wendel María Campos fueron electos para ampliar la fórmula de Gilmar Contreras y Cinthia Bonilla integraban en Guanacaste.

Mientras que Puntarenas sumó a Helmut Mengel y Rachel Palacios, para la fórmula que ya conformaban Adrián Ulloa y Candy Porras.

Limón no presentó nuevas designaciones, por lo que sus listas se mantendrán únicamente con Cristina Mayorga y Manuel Venegas.

"Esta Asamblea Nacional se realizó con total normalidad y tranquilidad. En ella se atendió de manera preventiva un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre un caso específico de una candidatura a diputación por Alajuela", explicó el exministro de Economía y actual candidato a vicepresidente.

Gamboa hizo referencia a un amparo por Ileana Ruiz contra Pueblo Soberano; mismo que derivó en una condena con fines indemnizatorios contra el partido, el 4 de setiembre pasado.

La militante estimó que la agrupación amenazó su derecho de participación porque hubo un ambiente de presión para que retirara su nombre de la contienda interna por una candidatura al Congreso por Alajuela.

Ante una consulta de Teletica.com, la oficina de prensa de la divisa oficialista señaló que Ruiz no se presentó a la sesión de este domingo.

El secretario general explicó que, con esta Asamblea Nacional, Pueblo Soberano está prácticamente listo para la inscripción, cuando la Autoridad Electoral haga el llamado oficial a los próximos comicios.