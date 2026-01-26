Protestas contra proyecto para atender falta de especialistas llegan al Congreso

Las protestas contra el proyecto que se discute para atender la falta de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) llegaron, este lunes, a la Asamblea Legislativa.

Ahí, decenas de médicos y jóvenes, muchos estudiantes de diferentes especialidades, intentaron ingresar al Congreso para expresar su molestia contra el expediente 24.015, que impulsa la socialcristiana María Marta Carballo.

Entre las principales quejas que alegan está la obligatoriedad que el proyecto propone de que los especialistas, una vez graduados, trabajen durante 7 años con la Caja, en el caso de las especialidades, y 4 años para las subespecialidades.

Además, recriminan la posibilidad de traer extranjeros para atender especialidades donde no haya médicos.

Carballo salió al paso de esas afirmaciones y aseguró que es falso que se impida a los especialistas trabajar durante la llamada “retribución social”, que hoy es de 3 años.

“Lo que propone la iniciativa es que la CCSS pueda recuperar de manera proporcional la inversión pública que realiza en la formación de cada especialista, algo que hoy no ocurre adecuadamente, ya que la retribución es limitada a tres años o se sustituye por pagos módicos”, dijo la legisladora.

Además, aseguró que los especialistas extranjeros solo se permitirían en casos de inopia y de países afiliados a la OCDE.

“En cuanto al concepto de inopia, debe aclararse que se trata de una herramienta de última instancia, que solo se aplicaría si las medidas principales del proyecto —como la ampliación de la formación de especialistas, el aumento de plazas en zonas rurales, la eliminación de cuellos de botella y contratos de retribución adecuados— no logran equilibrar la oferta y la demanda.

“Aun en ese escenario, la inopia permitiría únicamente la contratación de personal calificado de países miembros de la OCDE, organización de la cual Costa Rica forma parte”, añadió.









El proyecto sigue frenado en la corriente legislativa por una serie de mociones presentadas.