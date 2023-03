Productores piden a diputados reformas para frenar caída en el tipo de cambio

“Creo que vinieron a regañar a la persona equivocada porque yo no soy la presidenta del Banco Central y he discutido este tema con el presidente (Chaves) varias veces y lo que me dice es que el Central tiene independencia para tomar esas decisiones (…) Hay una evidente preocupación en el Gobierno y entiendo que la señal de ayer fue muy débil, pero es una señal al fin”, dijo Cisneros.