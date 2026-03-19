Presentan nuevo intento para permitir eutanasia en Costa Rica

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Danny Vargas, presentó este jueves un nuevo proyecto para permitir la eutanasia en Costa Rica.

Se trata de un nuevo intento por introducir ese marco jurídico en el país, pues en 2021 la exdiputada del PAC, Paola Vega, presentó una propuesta similar que finalmente se archivó sin mayor avance.

La iniciativa de Vargas, que reúne firmas de diputados del Frente Amplio, PLN y la independiente Kattia Cambronero, permitiría regular ese derecho “bajo condiciones estrictas y con controles médicos y éticos, que estas personas puedan tomar decisiones sobre el final de su vida con dignidad”.

El proyecto está orientado a personas que sufran una enfermedad terminal y desen optar por “una muerte digna”.

“La iniciativa surge como respuesta al llamado de pacientes que enfrentan enfermedades irreversibles y que atraviesan largos procesos de sufrimiento físico y emocional, cuyo desenlace inevitable es la muerte”, dijo el legislador.

​Según Vargas, se construyó a partir del derecho comparado con legislaciones que permiten este procedimiento, como es el caso de Uruguay.

“El proyecto parte del principio de que el derecho a la vida debe armonizarse con el respeto a la dignidad humana, la libertad individual y la autodeterminación de las personas.

“En ese sentido, reconoce que quienes enfrentan enfermedades terminales tienen derecho a decidir sobre los tratamientos médicos que reciben, incluyendo la posibilidad de suspender procedimientos que prolonguen de manera artificial el sufrimiento”, añadió.

Para supervisar estos procedimientos, el expediente plantea la creación de una “Comisión Honoraria de Revisión”, integrada por representantes del Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Defensoría de los Habitantes. Ese órgano, según el diputado, se encargaría de supervisar todos los procedimientos realizados bajo esta normativa y garantizar por el cumplimiento de los requisitos médicos y legales.

El proyecto, además, propone que no se pueda castigar a médicos por los actos realizados “por motivos de piedad” y en atención a pacientes en condición terminal.

El texto deberá ser asignado a comisión para su discusión y análisis.

