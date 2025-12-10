¿Por qué Álvaro Ramos casi no crece en las encuestas?

En el último mes, los estudios de opinión del CIEP-UCR e Idespo-UNA reflejaron crecimientos importantes en tendencias como la de Laura Fernández (PPSO) y Claudia Dobles (CAC); sin embargo, ese fervor parece no tocar las tiendas de Álvaro Ramos (PLN).

Si bien en todos los estudios Fernández encabeza la intención de voto y Ramos es segundo, las distancias siguen aumentando entre ambos.

La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR informó de un crecimiento de 5% para Fernández (30%) contra un 1% de Ramos (8%).

En la del Instituto de Estudios Sociales en Población de la UNA, la aspirante de Pueblo Soberano creció un 4,7% (32,8%) en un mes, mientras que el verdiblanco subió solo 0,4% (6,6%). En esta última sobresale, además, que Claudia Dobles (Agenda Ciudadana) aumentó casi un 3% para ahora ser tercera en la intención de voto con 5,2%.

¿Por qué no crece Ramos en las encuestas?

“Me parece que nuestro votante es un votante informado, maduro, que está tomando la decisión, probablemente es un votante que está esperando a ver nuestro desempeño en los debates.

“Mi lectura en todo esto es que esos porcentajes muy altos de indecisos son personas que están diciendo ‘me gustan estos candidatos, pero quiero escuchar más antes de tomar una decisión definitiva’”, aseveró Ramos.

El candidato verdiblanco también subrayó la “volatilidad” que muestran esos estudios, específicamente en la tercera posición, que hoy se disputan Dobles y el frenteamplista Ariel Robles.

“Hay una inmensa volatilidad, la gente se cambia mucho de candidato, desaparece un candidato, se pasa al otro, incluso entre las encuestas y esto es algo que yo he notado: cambian mucho de lugar todos, excepto Laura y yo.

“Todos los demás van moviendo, a veces sale Fabricio, a veces Claudia, a veces alguien de tercero, todos los demás se están moviendo en todas las encuestas. Los únicos que nos mantenemos consistentes somos Laura y yo, pero de todas maneras, en diciembre y en enero pueden cambiar mucho las cosas”, añadió el liberacionista.

Ramos insistió en la importancia de llamar a las urnas a la gran masa de indecisos que siguen mostrando las encuestas, todas con porcentajes superiores al 40% de personas que todavía no saben por quién votar.