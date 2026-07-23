PLN retiró 74 mociones en contra del proyecto Crucitas

El Partido Liberación Nacional (PLN) retiró el 74 mociones que había presentado contra el proyecto de ley sobre Crucitas, luego de alcanzar una serie de acuerdos con el Gobierno.

Según indicaron los liberacionistas, las negociaciones sostenidas con el Poder Ejecutivo motivaron la decisión de reducir la cantidad de mociones planteadas durante la discusión de la iniciativa.

El proyecto busca legalizar la minería metálica en Costa Rica, una actividad que permanece prohibida desde hace 16 años tras la aprobación de la legislación que vetó este tipo de explotación en el país.

La iniciativa continúa su trámite legislativo en medio del debate entre quienes consideran que la explotación minera podría generar beneficios económicos y quienes advierten sobre sus posibles impactos ambientales.



