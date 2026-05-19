PLN anuncia respaldo a devolución del ROP, pero rechazo a proyecto de Crucitas

La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció este martes que avanzará junto al Gobierno de Laura Fernández en una ruta para permitir la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), pero no apoyará la visión del Ejecutivo en el tema de Crucitas.

Así lo confirmó el jefe de la bancada verdiblanca, Álvaro Ramírez, luego de la reunión que sostuvieron esta mañana con Fernández y su equipo de trabajo.

“Con el ROP, vamos a avanzar de manera conjunta para darle a esto una ruta de trabajo con base en información que tengamos, que nos permita tomar mejores decisiones; pero por lo menos ella (Fernández) está anuente a abrir ese espacio de trabajo para cumplir las promesas que hicimos en campaña”, dijo el diputado.

Sobre ese tema hay tres proyectos que siguen esperando una votación final, sin que ninguno fuera convocado por el Gobierno para el periodo de sesiones extraordinarias.

Con el tema de Crucitas, sin embargo, Ramírez aseguró que, pese a la insistencia del Gobierno, el PLN abogará por una solución alternativa a la crisis minera en la Zona Norte.

“Con Crucitas, nosotros tenemos una versión alternativa de lo que creemos que es conveniente hacer ahí, que se puede aprovechar el oro sin dañar el ambiente. Hay una serie de herramientas a nivel internacional, la tokenización del oro y los mercados para eso; creemos que hay mejores soluciones para el tema de Crucitas.

“Todos estamos de acuerdo en que hay un desastre en Crucitas, que hay necesidad de tomar acción inmediata, pero la solución que nosotros proponemos es distinta a la que ellos tienen. Lo que queremos es que podamos analizar cuál de esas es mejor”, añadió.

Ramírez no precisó si la fracción presentará un nuevo proyecto de ley con esa solución alternativa y si esperarán a ese análisis interno antes de tomar el siguiente paso.

Hasta ahora, el proyecto de Crucitas fue anunciado como una prioridad por el Ejecutivo y la actual fracción oficialista; sin embargo, está frenado ante la falta de conformación de las diferentes comisiones.