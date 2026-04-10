PLN anuncia cambios en su gobernanza dirigidos por Álvaro Ramos

El excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, liderará un profundo cambio en las estructuras de gobernanza del partido que iniciará en las próximas semanas.

Su exjefe de campaña y futuro diputado, Álvaro Ramírez, confirmó a Teletica.com que esos cambios están enfocados, por un lado, en el posicionamiento del PLN hacia el futuro y, por otro, en el acompañamiento de la futura fracción verdiblanca para atender temas prioritarios.

“El partido va a pasar por una serie de cambios en sus estructuras de gobernanza y, por supuesto, que nos interesa muchísimo que esas personas que lleguen a ocupar esos puestos sean afines a este proceso de renovación que Álvaro (Ramos) lidera.



“¿En qué posición va a estar Álvaro? Pues eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Sin embargo, lo cierto es que hoy él es el líder, está acompañando la fracción, está activo en eso y en unas pocas semanas vamos a dar a conocer el proyecto en el que va a estar trabajando de manera más permanente”, aseguró Ramírez.

El futuro legislador aseguró que se tiene prevista una conferencia de prensa para presentar formalmente esa estrategia, un acto que tendrá lugar “en las próximas semanas”.

Mientras tanto, Ramos está trabajando con la actual y futura bancada en el posicionamiento de la agenda para el próximo cuatrienio.

Este mismo viernes, participó en una reunión en el Congreso junto al actual presidente legislativo, Rodrigo Arias.

“Esta nueva Liberación es un partido que tiene no solo la aspiración de servir desde la Asamblea, sino desde el Gobierno. Entonces Álvaro Ramos ofreció acompañar a la fracción en este trabajo. Eso lo va a hacer en las próximas semanas. Habrá una conferencia donde vamos a explicar y don Álvaro va a detallar exactamente desde dónde va a estar acompañando este proceso.

“Pero ya en la práctica él está trabajando activamente con la fracción. Él va a estar acompañando la fracción en un tema de deliberación sobre los proyectos estratégicos y prioritarios. Entonces está plenamente integrado, acompañando la fracción legislativa en el trabajo que nos toca hacer a nivel del partido”, añadió Ramírez.

Semanas atrás, el propio Ramos había declarado que su posición lógica dentro del PLN estaba en la presidencia, pues es desde ahí donde podía ejercer un liderazgo más activo en la estructura.

Sin embargo, el partido tiene prevista esa renovación de estructuras hasta finales de este año (octubre), donde se prevén cambios en la presidencia y el comité ejecutivo nacional.



“Álvaro Ramos es el indiscutible líder de Liberación Nacional. Estamos terminando de alistar ese proyecto, que va a ser muy interesante, muy innovador, que va realmente a significar un valor muy importante para el trabajo de la fracción y también para el posicionamiento del partido de cara al futuro.