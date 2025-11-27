Plenario niega vía “superrápida” a proyecto para regular minería en Crucitas

El Plenario Legislativo rechazó este jueves la vía “superrápida” que el oficialismo presentó para el expediente 24.717, que busca regular la exploración y explotación de minería metálica en Cutris de San Carlos.



Se trata de la solución presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves para el problema en Crucitas y que fue dictaminada en setiembre anterior.



La moción de vía rápida propuesta establecía sesiones extraordinarias enfocadas exclusivamente en el conocimiento de los dictámenes y el análisis de mociones que se pudieran presentar al texto, así como plazos y límites para su discusión y votación.

“Los firmantes de esta moción hemos estado de acuerdo en que esta vía superrápida es una respuesta no solo a Cutris, sino a toda la zona norte del país que se ve afectada colateralmente con las actividades ilícitas; pero no es solo la zona norte, es que en registros oficiales entre marzo y julio de este año salieron por el Aeropuerto Juan Santamaría $37 millones en oro y si a esto sumamos el que se extrae ilegalmente hacia Nicaragua y Panamá podemos ver claramente cómo nos están robando el patrimonio de todos los costarricenses.



“Pongamos fin a la inacción y al robo de oro por parte del crimen organizado promoviendo un marco que permita una explotación legal con las regulaciones legales necesarias, demos una muestra de compromiso con la población de Cutris y el resto del país”, defendió sin éxito el oficialista Jorge Antonio Rojas.

Sin embargo, los votos negativos de buena parte de Liberación Nacional y el Frente Amplio impidieron que esa moción se aprobara en dos oportunidades, argumentando que un tema tan sensible no puede discutirse bajo las reglas excepcionales de una vía rápida.

“Este no es un tema al que se le pueda dar una vía rápida. El tema de Crucitas sí hay que hablarlo y hay que darle una solución a Crucitas, una solución a larga plazo, no una que en 10 años se va a agotar y esto lo puede hacer el Ejecutivo en este momento, puede intervenir ya y no como hace hoy sacando a personas de sus fincas, personas que trabajan honradamente, eso no se puede hacer.

“La minería a cielo abierto no es la solución, menos con un modelo de subasta minera que un portillo a la corrupción, a Crucitas hay que darle una solución, sí, pero no con este proyecto”, dijo la frenteamplista Priscilla Vindas.

El proyecto del Ejecutivo propone permitir la minería a cielo abierto solo para el distrito de Cutris y bajo el modelo de concesión, con una o varias empresas que se definan bajo el modelo de una subasta minera.

La idea es que la empresa explote y comercie el oro y pague al Estado un monto sobre esas ganancias.

Con el rechazo, el proyecto deberá seguir su vía ordinaria.