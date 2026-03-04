Pese a cuestionamientos, diputados aprueban proyecto para indeminizar a víctimas de estafa

La Comisión Plena III aprobó este miércoles, por unanimidad, la cuestionada reforma que obligará a las entidades financieras formales a indeminizar a sus clientes que sean víctimas de estafa.

Se trata del expediente 23.908, presentado desde 2023 por el liberacionista Óscar Izquierdo y que surgió a partir del clamor de decenas de víctimas que perdieron sus ahorros sin que existiera ninguna responsabilidad por parte de quienes administraban su dinero.

El texto se aprobó a pesar de los serios cuestionamientos que emanaron de los bancos y también de la propia Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), que insistieron en que la propuesta ya aprobada no resuelve el problema de fondo, que es el crimen organizado.

Incluso esta misma tarde, diferentes legisladores aseguraron que la propuesta no resuelve la queja de esas víctimas y que, lejos de esto, solo traerá nuevos problemas.

“El enemigo aquí no es el sistema financiero, sino el crimen organizado. Redistribuir el costo económico no sustituye una política criminal eficaz ni una persecución robusta ni una coordinación institucional real”, dijo el socialcristiano Alejandro Pacheco.

Pacheco insistió en que el texto, en su redacción actual, tiene serios riesgos de exclusión en el sistema financiero formal, lo mismo que indemnizaciones que deberán pagar todos los usuarios de la banca.

En la misma línea su compañera de bancada, Daniela Rojas, aseguró que apoyaría el proyecto por la promesa que hizo a las víctimas, pero defendió que ella y otros diputados saben que el texto no resolverá el problema de fondo, pero que algunos legisladores se niegan a decirlo públicamente por miedo a la crítica pública.

“Voy a votar a favor pero espero que ustedes puedan llegar a decirme que estaba equivocada cuando este proyecto de ley no les resuelva. Esta no es la solución que ustedes necesitan y eso duele y duele mucho.

“No estamos ni cerrando el portillo para el crimen organizado cuando empiecen a haber autoestafas, ni les estamos solucionando a ellos, porque ni les aplica a ellos pero todos los casos van a continuar judicializados”, dijo Rojas viendo a un grupo de víctimas que estaban en la barra de público.

Pacheco intentó advertir de posibles vicios de constitucionalidad en la propuesta y pidió devolver el texto para corregirlo, sin embargo, al final tanto él como Rojas terminaron por votarlo a favor.

Ahora la propuesta deberá viajar a Zapote en busca de la firma del presidente Rodrigo Chaves.