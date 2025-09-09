¿Para cuándo? Solo cinco aspirantes tienen pendiente anuncio de candidatos a Vicepresidencia

Ante la ausencia del presidente, al menos en Costa Rica, existen dos llamados a suplirlos. Se trata del primer o segundo vicepresidente, según sea el caso.

Los candidatos a ocupar esos puestos son quienes completan las papeletas por las cuales los costarricenses podrán votar en las elecciones del 1.° de febrero de 2026.

A la fecha, solo cinco de los 16 aspirantes tienen pendiente presentar a quienes los acompañarán en sus fórmulas. Se trata de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS).

Cuatro de estos cinco candidatos confirmaron a Teletica.com que tienen previsto anunciar a sus candidatos a la Vicepresidencia de la República este mes.

"Tengo una lista de distinguidas personas, con algunos perfiles que prefiero reservarme", explicó Ramos. Por su parte, Dobles señaló: "⁠Estoy en el proceso de definirlos. Serán personas con perfiles que permitan construir puentes de diálogo con los distintos sectores del país, principalmente el sector privado/económico y el sector social". "El perfil es de personas con experiencia y firmemente comprometidas con la agenda de emparejar la cancha y traerle oportunidades a todos los costarricenses, sin importar donde nacieron o en qué región del país viven", indicó Hidalgo. Calzada, en cambio, señaló: "Estoy afinando los últimos detalles con ellos y el jueves (11 de setiembre) ya los presentaré. Son figuras nuevas, vamos con una fórmula muy fresca. Ninguno de los tres hemos participado activamente en política y los tres tenemos el mismo sentir de que vamos por una Costa Rica de progreso".

De Alvarado se procuró un comentario desde el 19 de agosto pasado, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna.

Otros 11 candidatos presentaron, aunque sea, a uno de los aspirantes a vicepresidentes.



Los suplentes

Entre los candidatos a la Vicepresidencia resaltan personas de todos los perfiles posibles.

Por ejemplo, el exministro de Economía, Francisco Gamboa, figura en la fórmula de Laura Fernández, en el Partido Pueblo Soberano (PPSO). La papeleta la completa el abogado Douglas Soto, quien en pasado militó en la Unidad Social Cristiana.

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA), estará acompañado de la excomisionada de Asuntos LGBTIQA+, Margarita Salas, y el exviceministro de Justicia, Guillermo Arroyo.

El diputado independiente Diego Vargas destaca en la nómina de Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP). El expresidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Jorge Ocampo, será quien complete la terna.

Por su lado, Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), presentó a la criminóloga Tania Molina como candidata a vicepresidenta. El legislador todavía tiene pendiente anunciar al último integrante de su fórmula.

Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), estará acompañada del exjuez Frank McKenzie y la vocal dos suplente de esa agrupación, Maritza Bustamante.

Al lado de Fernando Zamora, en el Partido Nueva Generación (PNG), estarán las médicas Lisbeth Quesada —exdefensora de los Habitantes— y Yeudy Sulem.

Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN), tendrá a su lado al expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), Andrés Castillo, así como a la politóloga y abogada Nora González.

El abogado y expresidente de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), Edgardo Morales, así como la docente jubilada y excandidata, Maricela Morales, integrarán la fórmula de Boris Molina en el Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD).



José Aguilar, del Partido Avanza (PA), solo ha anunciado a Marcela Ortiz como aspirante a la Vicepresidencia. Ella es criminóloga y fungió como directora general adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

La papeleta del Partido Esperanza y Libertad (PEL), liderada por Marco Rodríguez, la completarán el presidente de la agrupación, Carlos Palacios, y la exdirectora ejecutiva de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco), Fabiola Romero.

Mientras que junto a Ronny Castillo, en el Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), estarán la especialista en turismo Hazel Arias y el abogado William Anderson.